Жительница Нижнего Тагила, повредившая свою машину Toyota Corolla, попав в глубокую яму на дороге, отсудила у городской администрации 69 тыс. 981 рубль, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Иномарку девушка повредила в марте этого года. У машины сильно повредились бампер и рамка госзнака. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД зафиксировали на месте происшествия яму шириной и длиной 3,2 и 1,3 метра соответственно и глубиной 40 сантиметров. При этом на проезжей части отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки.

Восстановительный ремонт машины обошелся в 52,5 тыс. рублей. Женщина обратилась в Ленинский районный суд города с иском к администрации Нижнего Тагила с иском о возмещении ущерба.

В ходе суда представитель администрации заявил, что ответчиком по делу является МУП, с которым у мэрии заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию дорог города. Однако суд отклонил этот довод, так как согласно контракту подрядная организация ремонтирует дороги с апреля по октябрь, а ДТП произошло в середине марта.

Кроме того, согласно ГОСТу предельные размеры отдельных просадок, выбоин на проезжей части не должны превышать по длине 15 сантиметров, ширине 60 сантиметров и глубине 5 сантиметров.

Суд решил, что водитель не мог предвидеть глубину ямы, скрытой водой. И в связи с этим ущерб подлежит взысканию именно с горадминистрации, допустившей ненадлежащее содержание дороги.

В итоге с мэрии Нижнего Тагила было взыскано 69 тыс. 981 рубль, в том числе 52,5 тыс. рублей — возмещение материального ущерба, причиненного в результате ДТП, 3,5 тыс. рублей — расходы по оплате услуг эксперта в размере, 10 тыс. рублей — расходы на юридические услуги, 1800 рублей — расходы по оплате нотариальных услуг, 301 рубль — почтовые расходы, 1880 рублей — госпошлина.

Представитель администрации Нижнего Тагила пытался обжаловать решение в Свердловском областном суде, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.