Сотрудникам ДПС разрешили запрещать гражданам снимать их действия

Как сообщает "Российская газета", выпущен новый приказ о работе дорожно-патрульной службы и из документа исчез пункт, который разрешал гражданам производить фото- и видеосъемку общения с сотрудником Госавтоинспекции.

Такая возможность предусмотрена для самих сотрудников ГИБДД, но исчезла для тех, кто столкнулся с необходимостью общаться с ДПС. При этом самим сотрудникам Госавтоинспекции видеосъемка даже вменена в обязанность, если оформление какого-либо действия, которое должно совершаться в присутствии понятых, происходит без них.

Однако в заметке указано, что приказ МВД распространяется только на сотрудников МВД и не может указывать гражданам их действия. Главное, чтобы сами сотрудники ГИБДД не злоупотребляли этим пробелом. Ведь даже сейчас, когда действует старый 185-й приказ, сотрудники то и дело запрещают водителям или их пассажирам производить съемку административных действий.