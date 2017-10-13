Злоумышленники начали новую волну атак с целью обманным путем получить доступ к банковским картам, сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

Схема проста: в мессенджере Viber пользователям массово рассылают сообщение, что по их карте ВТБ 24 прошла операция, которую они не совершали. Уже на этом этапе должны появиться подозрения — банк не использует мессенджеры для уведомления об операциях. Другим сигналом должно стать имя пользователя, от которого приходит сообщение, — "VTB24", а не на русском "ВТБ 24".

В сообщении говорится, что по карте прошла покупка на 7390 рублей в интернет-магазине. Если пользователь поверил уведомлению, то он должен позвонить по номеру, указанному в сообщении, и связаться со службой финансовой безопасности банка. Но на самом деле номер телефона принадлежит злоумышленникам.