По результатам исследования холдинга "Ромир", средний чек жителя России за один поход в магазин в сентябре вырос на 1,2%, или на 6 рублей по сравнению с августом и составил 524 рублей.

"Однако относительно сентября прошлого года средний чек ушел в минус, снизившись на 0,8%", — говорится в исследовании.

Наибольший рост чека — на 8,9% за месяц — зафиксирован в Уральском федеральном округе, там средний чек составил 467 рублей. Наименьший рост — на 0,6% — отмечается в Северо-западном федеральном округе, где средний чек по итогам сентября достиг 636 рублей.

Средний чек жителя Центрального округа составил 614 рублей (плюс 2,7% по сравнению с августом), Приволжского — 459 рублей (плюс 3,8%), Южного — 451 рубль (плюс 2%), Сибирского — 425 рублей (плюс 4,2%), Дальневосточного — 487 рублей (плюс 4,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге средний чек в сентябре оказался меньше, чем в августе — 684 рубля (минус 0,9%) и 677 рублей (минус 0,3%) соответственно.

"Ромир" проанализировал данные потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.