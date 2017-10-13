Нацбанк Украины запретил финансовым учреждениям страны осуществлять операции с банкнотами и монетами России с изображением объектов, расположенных в Крыму, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу украинсого регулятора.

Финансовым учреждениям запрещено осуществлять кассовые (в том числе валютно-обменные) операции с банкнотами и монетами ЦБ с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории и всех других объектов, расположенных на полуострове.

Также финансовым учреждениям и "Укрпочте" запрещается при осуществлении или выплате переводов принимать или выдавать наличные иностранные банкноты с изображением Крыма.

Отмечается, что постановление, принятое "с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины", вступает в силу с 17 октября.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, на которых изображены Крым и Владивосток, начали поступать в обращение на территории России. По ее словам, массовый ввод банкнот начнется в декабре.