Эксперты Минтруда России подготовили законопроект, которым предлагается защитить граждан, сообщивших о коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что документ разработан с целью осуществления поручения, которые содержатся в национальных планах по противодействию коррупции и направлен на государственную защиту лиц, уведомивших работодателя, прокуратуру и другие надзорные органы о коррупционных правонарушениях.

В Минтруде пояснили, что проект закона предусматривает защиту от неправомерного увольнения, а также от других ущемлений прав и законных интересов гражданина, сообщившего о взятке в течение двух лет со дня регистрации его уведомления.

В проект закона включены нормы о конфиденциальности сведений о взятке, а также возможность получения лицом безвозмездной юридической помощи.