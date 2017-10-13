Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что Киев направил требование о консультациях с Россией во Всемирную торговую организацию, говорится в сообщении на сайте ведомства..

"Украина продолжает использовать все возможные инструменты торговой защиты с целью исключить попытки России уклоняться от выполнения международных обязательств в рамках ВТО. Поэтому сегодня, 13 октября, Украина направила требование о проведении консультаций с Россией относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, "в течение 2013-2015 годов Россия ввела ряд мер, направленных на ограничение импорта соков, пива, кондитерских изделий, обоев с Украины".

Ранее сообщалось, что Украина планирует в ближайшее время подать еще один иск к России в ВТО.