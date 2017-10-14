Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением давать дополнительный выходной во время магнитных бурь метеозависимым людям. Об этом пишет "Российская газета" .

Депутат отметил, что по статистике, 70% инфарктов и инсультов в мире случаются именно во время магнитных бурь.

Власов сообщил, что уже отправил запрос на эту тему министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину. А также запросил статистику о влиянии геомагнитной активности на частоту возникновения несчастных случаев и травматизма в производстве.

Напомним, по сообщениям ученых, с 13 по 15 октября Землю накрыла мощная магнитная буря.

По словам специалистов, больше всего магнитные бури оказывают влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями. Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.