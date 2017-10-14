Все меньше и меньше денег требуется россиянам для счастья. Только в сентябре 2017 года согласно опросу Superjob для полного счастья россиянам требовался заработок в 184 тысячи рублей в месяц, а в октябре жители России заявили, что их осчастливила бы зарплата в 50 тысяч рублей. Этот опрос проводил Фонд общественного мнения (ФОМ).

Как пишет РИА Новости, значение в 50 тысяч россияне указали, отвечая на вопрос, какая сумма нужна им лично, чтобы иметь все, о чем они мечтают.

Богатыми же по мнению участников опроса могут считаться россияне, зарабатывающие в среднем 100 тысяч рублей в месяц.

Интересно, что около трети респондентов отмечают, что прослойка богатых в России составляет не более 10% от общего населения страны, бедных же около 70%.