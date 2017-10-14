Человеческое тепло может послужить новым источником для выработки электроэнергии, считают красноярские ученые, сообщает "Русская планета". ,

В основе инновации — тепловой поглотитель, который эксперты соединяют с элементами теплоэлектрики. После этого гибкое устройство помещают на человеческую кожу. В качестве материалов для девайся учёные использовали смесь алмаза и графита, кроме того, были применены полиэтиленовые гранулы.

Отмечается, что разработка выгодно отличается от аналогов — она тоньше и эффективнее схожих устройств.