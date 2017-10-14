Конец света 12 октября в очередной раз не состоялся: астероид 2012 ТС412 пролетел мимо Земли. Ученые расчитали, что в момент наибольшего сближения с нашей планетой расстояние между небесным телом и Землей составило около 42 тысяч километров, пишет ИА Regnum.

Во время наблюдения ученым удалось выяснить, что объект имеет несферическую форму, а его диаметр составляет около 13−30 метров.

Японские исследователи сумели заснять полет астероида с помощью расположенного в Нагано телескопа Kiso. На семисекундном видео запечатлено летящее небесное тело, которое часто меняет свою яркость. Специалисты отмечают, что свидетельство того, что камень имеет неправильную форму и вращается с большой скоростью.