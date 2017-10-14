Фото: 7kun.kz

Решение американского президента Дональда Трампа отказаться от сделки по ядерной программе Ирана только усилит Тегеран и посеет неопределенность среди союзников США. Такое заявление сделал сенатор-демократ Боб Менендес, пишут РИА Новости.

По словам парламентария, отказ Трампа подтверждать выполнение соглашения приводит только к неопределенности среди союзников Америки и "к усилению и без того воинственного Ирана". Менендес считает, что решение республиканца "больше связано с предвыборными обещаниями и в меньшей с интересами национальной безопасности".

Накануне американский лидер выступил с новой стратегией в отношении Ирана. В обращении к нации он заявил, что не может подтвердить конгрессу, что Тегеран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Кроме этого, Трамп поручил своей администрации вместе с конгрессом проработать возможность исправления недостатков, которые, как он считает, имеются в СВПД.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании ядерной проблемы ИРИ. Был принят СВПД, выполнение которого снимает с Тегерана санкции, которые ранее были введены со стороны Совбеза ООН, США и ЕС.

ТАСС добавляет, что Трамп вновь назвал СВПД "одной из худших" и наиболее невыгодных Вашингтону сделок в истории. По мнению президента США, Америка "получила слабые инспекции в обмен на не более чем чисто кратковременные... задержки в продвижении Ирана по пути к ядерному оружию".

"Поэтому я поручаю, чтобы моя администрация тесно работала с Конгрессом [США] и союзниками, чтобы устранить множество серьезных изъянов в сделке, дабы иранский режим никогда не мог угрожать миру ядерными вооружениями", — цитирует агентство его заявление.