Тимошенко призвала Порошенко отрубить себе руку за воровство

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Петру Порошенко отрубить себе руку за воровство в вооруженных силах.

По словам Тимошенко, Порошенко умудряется сначала "есть борщ с солдатами и в то же время отмывать огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии". Тимошенко напомнила, что Порошенко ранее пообещал "отрубать руки" коррупционерам за воровство в армии, сообщает "Федеральное агентство новостей".

"Когда я услышала, что он поотрубает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать", — сказала Тимошенко в эфире украинского телевидения.

Кроме этого, Тимошенко сравнила Порошенко со Змеем Горынычем, у которого вырастает новая голова вместо отрубленной.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что Петр Порошенко причастен к хищению средств бюджета посредством фиктивных контрактов на обеспечение армии. Лидер "Батькивщины" при этом выразила намерение бороться за пост президента Украины.