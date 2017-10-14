Тимошенко призвала Порошенко отрубить себе руку за воровство

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила президенту Украины Петру Порошенко отрубить себе руку за воровство в вооруженных силах.
По словам Тимошенко, Порошенко умудряется сначала "есть борщ с солдатами и в то же время отмывать огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии". Тимошенко напомнила, что Порошенко ранее пообещал "отрубать руки" коррупционерам за воровство в армии, сообщает "Федеральное агентство новостей".
"Когда я услышала, что он поотрубает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать", — сказала Тимошенко в эфире украинского телевидения.
Кроме этого, Тимошенко сравнила Порошенко со Змеем Горынычем, у которого вырастает новая голова вместо отрубленной.
Ранее Юлия Тимошенко заявила, что Петр Порошенко причастен к хищению средств бюджета посредством фиктивных контрактов на обеспечение армии. Лидер "Батькивщины" при этом выразила намерение бороться за пост президента Украины.
Комментарии
Чё творят,чё творят каклы то?
Мне вот совсем не интересно кто в других странах вор, а кто нет.
Тут свою страну грабят оккупанты, а нас сказками про хохлов кормят
А нашему нужно наоборот, руки надставить из-за патологической честности! И его неприсосавшимся к бюджету друзьям-миллиардерам!