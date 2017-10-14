Два ДТП с участием автобусов произошли в Барнауле вечером 13 октября

Фото: vk.com/barneos22

Сразу две аварии с участием автобуса произошли в краевой столице в вечерний час-пик, 13 октября. Сначала легковой автомобиль въехал в автобус на проспекте Строителей, затем автобус столкнулся с трамваем на ул. Юрина.

Примерно в половине шестого на пр. Строителей около ул. Деповской в сторону пл. Октября легковой автомобиль въехал в автобус. О случившемся сообщили очевидцы в сообществе Barnaul22 в соцсети. Судя по фото, машина переезжала трамвайные рельсы. После аварии некоторое время на дороге было затруднено движение.

Позднее, около семи вечера, стало известно об еще одном ДТП: на пересечении улиц Юрина и Попова автобус, также пересекающий рельсы, столкнулся с трамваем. Во втором случае, по словам очевидцев, пробки практически не было. Примерно в 18.45 транспортные средства "встретились", а уже в 19.00 – разъехались.