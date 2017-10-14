Новосибирец спас от пожара 40 человек и сам потушил огонь

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Удивительную расторопность два дня назад продемонстрировал заместитель главного инженера одного из городских торговых центров. Узнав о том, что на Гусинобродском шоссе загорелся фасад одноэтажного административного здания, Денис Шинкин не растерялся и взял борьбу с пламенем в свои руки.

Информация о пожаре поступила сотрудникам МЧС 12 октября в четвертом часу дня. На место выехало два отделения ПСЧ-3, однако тушить ничего не пришлось — с открытым горением справился персонал здания.

"Я находился на работе, когда поступил звонок о возгорании здания офиса. Незамедлительно выдвинулся к месту, по дороге прихватил огнетушитель. Прибежал на место, горело уже довольно высоко, начал снизу сбивать пламя огнетушителем и крикнул, чтобы коллеги размотали пожарный рукав и дали воду от пожарного крана", — передает слова Дениса Шинкина пресс-служба МЧС в социальной сети "ВКонтакте".

Еще до приезда пожарных из помещения эвакуировались 40 человек.

"Пожарным осталось только убедиться в отсутствии тления: они приставили к зданию лестницы, вскрыли для проливки фасад, чтобы проверить и исключить наличие скрытых очагов пожара", — сообщает ведомство.

В настоящий время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.