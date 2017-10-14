Полицейские задержали барнаульца за хранение почти килограмма марихуаны

Фото: faktom.ru

Сотрудники Госавтоинспекции края задержали жителя краевой столицы 1993 года рождения по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

По предварительным данным, 7 октября около семи часов вечера экипаж отдельной роты дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции края на окраине села Сараи заметили молодого человека с сумкой. Когда сотрудники полиции направились к нему, молодой человек почему-то поспешил от них скрыться. Но сделать этого ему не удалось. Он был задержан.

В сумке находилось вещество растительного происхождения, которое по своим внешним признакам было схожее с коноплей. Данное вещество сотрудники следственно-оперативной группы Межмуниципального отдела МВД России "Павловский" изъяли и направили на исследование, которое установило, что это марихуана массой 980 граммов.

В отделе полиции мужчина сообщил, что собрал дикорастущую коноплю для собственного потребления неподалёку от того места, где его и задержали правоохранители. Полицейские выяснили, что задержанный в этом году уже был судим за незаконное хранение наркотиков. Также известно, что за наркотическим средством мужчина приехал из города Барнаула на рейсовом автобусе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статье 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.