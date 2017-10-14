СМИ сообщили о полном освобождении сирийской Ракки от боевиков

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Город Ракка, являвшийся основным оплотом боевиков "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), полностью освобожден от террористов, передает Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Как сообщил собеседник телеканала, остатки боевиков сложили оружие и сдались отрядам вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (SDF).

Ракка находилась под контролем террористов с 2013 года. Город считался неофициальной столицей ИГ*. В 2016 году западная коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города.

В пятницу Минобороны России заявило, что боевики контролируют менее восьми процентов сирийской территории. Также в российском Генштабе ранее заявили, что война в Сирии фактически прекращена.