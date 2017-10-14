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Новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских прав начали действовать в России с субботы, 14 октября. Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу Госавтоинспекции.

По новому регламенту, для получения допуска к экзамену россиянам надо будет пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и об итогах медосмотров.

Уточняется, что данное правило затрагивает в первую очередь тех, кто привозит справки об обучении и медицинские документы из других регионов.

Также изменился экзамен для сдающих на право управления мотоциклом. Теперь им предстоит обязательно выполнять упражнение "скоростное маневрирование".