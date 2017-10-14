Глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова прокомментировала информацию о своем попадании в шорт-лист Центризбиркома на выбывание.

О том, что председатель алтайского избиркома может лишиться поста портал Amic.ru написал со ссылкой на публикацию информационного агентства "Закон" в Twitter:

"Булаев (зампред ЦИК Николай Булаев — прим.ред.): мы занесли Акимову (Алтай) в шорт-лист на выбывание из председателей ИКСРФ (избирательной комиссии субъекта РФ — прим.ред.). Она грамотный специалист, но не справилась с давлением".

Речь идет о его высказывании после заседания ЦИК в среду, 11 октября.

Вот, как прокомментировала Ирина Акимова информационному агентству "Банкфакс" эту ситуацию:

"На следующий день, в четверг, я увидела сообщения о том, что в скором времени покину свой пост. Причем информацию об этом распространили наиболее уважаемые алтайские СМИ. Конечно, это не так. Таких выводов, заключений или слов на заседании ЦИК Николай Булаев, к которому я отношусь с большим уважением, не произносил. К тому же мы, как и обычно, участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции, и я лично ничего такого не наблюдала и не слышала. Жаль, что ваши коллеги не перепроверяют информацию, слова Николая Булаева передернули".

Подчеркнем, что Булаев сказал это не на заседании, а на брифинге после него. Чтобы выяснить, действительно ли СМИ передернули его слова, портал Amic.ru обратится в ЦИК. Комментариев от избиркома по этому поводу получить не удалось: Ирина Акимова уехала на выборы президента Киргизии в главе группы экспертов от Алтайского края.

Акимова возглавляет краевой избирком с 2009 года, а работает там с 2003 года. Была переизбрана в 2016 году.