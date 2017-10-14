Жители Венгрии выступили с требованием отделения Закарпатья от Украины

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В Будапеште прошла акция, участники которой потребовали отделения Закарпатья от Украины. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" написала посол Незалежной в Венгрии Любовь Непоп.

По её словам, организаторы акции выступили за "самоопределение Закарпатья и за свободу русинских, польских, болгарских, румынских, армянских национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины". Также участники митинга выразили протест "против варварства путчистов, которые захватили в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев".

— Убеждена, что использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции: "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетённых наций, принуждённых жить на Украине", — заключила посол.

Напомним, ранее МИД Украины направил ноту протеста Венгрии с требованием запретить акцию о самоопределении Закарпатья.