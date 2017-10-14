Смертельное ДТП с участием трех машин произошло на алтайской трассе

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Сегодня в дежурную часть ОМВД России по Первомайскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием трех транспортных средств, произошедшем в районе села Зудилово. Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения.

Предварительно установлено, что водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Тойота Харриер, двигаясь по крайней правой полосе, со стороны города Бийска в направлении города Новосибирска, не выбрал безопасную скорость движения и необходимую дистанцию до движущегося впереди, в попутном направлении грузового автомобиля КАМАЗ, под управлением водителя 1948 года рождения и допустил с ним столкновение.

Вследствие чего автомобиль Тойота Харриер отбросило назад, где произошло столкновение с автомобилем Тойота Раум, под управлением водителя 1995 года рождения, двигавшегося по правой полосе в попутном направлении.

В результате ДТП пассажир автомобиля Тойота Харриер – мужчина 1982 года рождения скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Другие пассажиры – мужчина 1984 года рождения и две женщины 1969 и 1986 годов рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести, были госпитализированы в городскую больницу № 1 Барнаула.

Водитель автомобиля Тойота Харриер также получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка, и выясняются все обстоятельства.