Поезд нового поколения "Москва" сломался в тоннеле столичного метро

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Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на южном участке Таганско-Краснопресненской линии, передал корреспондент "Интерфакса".

По неизвестным причинам, около 9:10 поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле на перегоне между станциями "Кузьминки" и "Текстильщики", что привело минимум к 20-минутной задержке движения. Остановившийся состав находился в тоннеле и был виден с платформы станции "Текстильщики". Машинист включал и выключал габаритные огни и осуществлял другие технические операции. Затем машинист высадил пассажиров из сломавшегося состава на станции "Текстильщики".

По громкой связи пассажиров предупредили об увеличенных интервалах движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии в сторону центра.