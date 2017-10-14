Поезд нового поколения "Москва" сломался в тоннеле столичного метро

Фото: mtdata.ru
Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на южном участке Таганско-Краснопресненской линии, передал корреспондент "Интерфакса".
По неизвестным причинам, около 9:10 поезд нового поколения "Москва" встал в тоннеле на перегоне между станциями "Кузьминки" и "Текстильщики", что привело минимум к 20-минутной задержке движения. Остановившийся состав находился в тоннеле и был виден с платформы станции "Текстильщики". Машинист включал и выключал габаритные огни и осуществлял другие технические операции. Затем машинист высадил пассажиров из сломавшегося состава на станции "Текстильщики".
По громкой связи пассажиров предупредили об увеличенных интервалах движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии в сторону центра.
Комментарии
хоть какого поколения... если сделано сейчас, то это 100% ненадёжно!
да в общем старые вагоны (вентиляция набегающим потоком воздуха) даже более комфортные, чем новые с принудительной вентиляцией - она не справляется. да и кондиционер хоть и остужает воздух внутри, снаружи (тоннели, станции) он его нагревает
- гость -
хоть какого поколения... если сделано сейчас, то это 100% ненадёжно!
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не согласен. в СССР купишь какую-нибудь вещь в Барнауле - телевизор, холодильник, пылесос, игрушка. 50/50, что оно не работает
15:27 Именно. Единственное что умели совки - копировать с загнивающего запада.