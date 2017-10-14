Фото: youtube.com

На видеохостинге YouTube опубликовали ролик с падением ребенка из маршрутки в Бийске. Об этом пишет "Алтайская правда".

Напомним, инцидент произошел в четверг, 12 октября. Во время движения у маршрутки открылась задняя дверь на ходу, и из общественного транспорта под колеса машин выпал мальчик примерно лет пяти. Сообщалось, что движение в этот момент было не плотное, поэтому автомобили затормозили перед ребенком

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В записи зафиксирован момент, как ребенок вываливается из маршрутки и падает на трамвайные пути. К мальчику сразу же подбежали люди, взяли его на руки и посадили обратно в микроавтобус. При этом водитель маршрутки так и не вышел из автомобиля, а просто поехал дальше.