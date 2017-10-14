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Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что в субботу, 14 октября, передаст военным страны 200 единиц оружия и техники, включая 62 танка. Об этом пишет РИА Новости.

"Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники – двести единиц. Из них – шестьдесят два танка", — цитирует агентство слова Порошенко, произнесенные на выступлении в субботу в центре Киева по случаю Дня защитника Украины и принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

Отмечается, что выступление главы государства транслировали украинские телеканалы.

В этот день Порошенко собирается посетить Житомирскую область, в частности, военный аэродром и полигон, а также передать технику военнослужащим.

Отмечается, что глава страны учредил новый праздник — День защитника Украины — в 2014 году. До этого День защитника Отечества отмечался в стране 23 февраля.