Фото: avto-polis.kiev.ua
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что в субботу, 14 октября, передаст военным страны 200 единиц оружия и техники, включая 62 танка. Об этом пишет РИА Новости.
"Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники – двести единиц. Из них – шестьдесят два танка", — цитирует агентство слова Порошенко, произнесенные на выступлении в субботу в центре Киева по случаю Дня защитника Украины и принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.
Отмечается, что выступление главы государства транслировали украинские телеканалы.
В этот день Порошенко собирается посетить Житомирскую область, в частности, военный аэродром и полигон, а также передать технику военнослужащим.
Отмечается, что глава страны учредил новый праздник — День защитника Украины — в 2014 году. До этого День защитника Отечества отмечался в стране 23 февраля.
Комментарии
Пожелаем нашим украинским братьям мирного неба над головой. Мира и процветания стране
А почему тут про Украину треть новостй?
14.10.2017 16:26
- гость -
Ну, Вы вообще. Вы телевизор давно включали?
Там, говорят, столько авторских, глубоко-аналитических, самостоятельно-прогрессивных передач на эту тематику. И все с целью донести до людей правду. Чтобы люди радовались в какой счастливой стране они живут.