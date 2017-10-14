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Новости

Порошенко пообещал передать военным Украины свыше 60 танков

, ИА "Амител"
Всего он передаст 200 единиц оружия и техники

Фото: avto-polis.kiev.ua

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что в субботу, 14 октября, передаст военным страны 200 единиц оружия и техники, включая 62 танка. Об этом пишет РИА Новости.

"Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники – двести единиц. Из них – шестьдесят два танка", — цитирует агентство слова Порошенко, произнесенные на выступлении в субботу в центре Киева по случаю Дня защитника Украины и принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна.

Отмечается, что выступление главы государства транслировали украинские телеканалы.

В этот день Порошенко собирается посетить Житомирскую область, в частности, военный аэродром и полигон, а также передать технику военнослужащим.

Отмечается, что глава страны учредил новый праздник — День защитника Украины — в 2014 году. До этого День защитника Отечества отмечался в стране 23 февраля.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.10.2017 15:39
- гость -

Пожелаем нашим украинским братьям мирного неба над головой. Мира и процветания стране

0  0
14.10.2017 16:26
- гость -

А почему тут про Украину треть новостй?

0  0
14.10.2017 16:50
- гость -


14.10.2017 16:26
- гость -

Ну, Вы вообще. Вы телевизор давно включали?
Там, говорят, столько авторских, глубоко-аналитических, самостоятельно-прогрессивных передач на эту тематику. И все с целью донести до людей правду. Чтобы люди радовались в какой счастливой стране они живут.

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