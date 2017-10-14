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Авария с участием автомобиля LADA-219068 и кареты скорой помощи произошла на 196 километре трассы "Р-256" утром в субботу, 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что в 6:05 41-летняя женщина, двигаясь в направлении Барнаула, не справилась с управлением, выехала на правую обочину, где врезалась в стоящую машину скорой помощи, которой управлял 65-летний водитель.
В итоге водитель LADA получила телесные повреждения разной степени тяжести, ее госпитализировали в больницу. Также в ДТП пострадал 33-летний фельдшер, он также получил разные травмы, ему была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.
Комментарии
Отобрать права. Её место у плиты. Борщ сам себя не сварит.
14.10.2017 16:08
- гость -
может она как раз за капустой для борща ехала
Скорую жалко. Уж лучше столб.
Очередь за пожарными