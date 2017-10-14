Фото: vistanews.ru

Авария с участием автомобиля LADA-219068 и кареты скорой помощи произошла на 196 километре трассы "Р-256" утром в субботу, 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что в 6:05 41-летняя женщина, двигаясь в направлении Барнаула, не справилась с управлением, выехала на правую обочину, где врезалась в стоящую машину скорой помощи, которой управлял 65-летний водитель.

В итоге водитель LADA получила телесные повреждения разной степени тяжести, ее госпитализировали в больницу. Также в ДТП пострадал 33-летний фельдшер, он также получил разные травмы, ему была оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.