Фото: rusdialog.ru
Российское правительство одобрило проект соглашения с правительством Китайской народной республики о разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкалье. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном сайте кабмина.
В документе говорится, что соглашение закрепляет условия, позволяющие компании China National Gold Group Hong Kong Limited купить не менее 60 и не более 70% голосующих акций акционерного общества "Рудник "Западная — Ключи". При этом соглашение предусматривает обязательно производство драгоценностей на территории РФ. Для этого будет создано порядка тысячи новых рабочих мест, которые будут заняты на основном производстве, а также около двух тысяч — в смежных отраслях.
Газета напоминает, что запасы Ключевского месторождения составляют по A+B+C1 — 47,8 тонны, С2 — 26,6 тонны, забалансовые — 4 тонны. Добычу золота на месторождении свыше десяти лет назад заморозили.
Комментарии
Ну а что правильный подход. Зачем самим добывать золото и продавать его китайцам. Проще за деньги разрешить китайцам добывать золото. И делать ничего не надо, только деньги получай.
Для чего будет создано около тысячи новых рабочих мест, занятых на основном производстве и около двух тысяч.
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Для китайцёв, разумеется.
У володиных друзей скрипочек в офшорах прибавится.
Молодцы. Прирастает золотым богатством Россия-матушка. Пусть китайские друзья работают, а мы будем богатеть и жить лучше и лучше с каждым днем.
Всё повыуживают.
капец экологии региона и ниже по течению
Российское правительство одобрило
И кто же интересно это одобрил? Чья подпись стоит на этом соглашении?
14.10.2017 18:15
- гость -
Кому по должностным обязанностям положено, тот и поставил свою подпись. В Правительстве случайных людей нет. Все проверенные многолетней ответственной работой на благо Родины. Как бы Вам не хотелось думать по другому