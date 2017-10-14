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Российское правительство одобрило проект соглашения с правительством Китайской народной республики о разработке Ключевского золоторудного месторождения в Забайкалье. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на сообщение, опубликованное на официальном сайте кабмина.

В документе говорится, что соглашение закрепляет условия, позволяющие компании China National Gold Group Hong Kong Limited купить не менее 60 и не более 70% голосующих акций акционерного общества "Рудник "Западная — Ключи". При этом соглашение предусматривает обязательно производство драгоценностей на территории РФ. Для этого будет создано порядка тысячи новых рабочих мест, которые будут заняты на основном производстве, а также около двух тысяч — в смежных отраслях.

Газета напоминает, что запасы Ключевского месторождения составляют по A+B+C1 — 47,8 тонны, С2 — 26,6 тонны, забалансовые — 4 тонны. Добычу золота на месторождении свыше десяти лет назад заморозили.