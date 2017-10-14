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С Байконура успешно была запущена ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-07". Об этом пишет РБК со ссылкой на сайте "Роскосмоса".

Уточняется, что корабль должен будет состыковаться с Международной космической станцией 16 октября в 14:09 по московскому времени.

Спустя восемь минут после запуска "Прогресс" штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Специалисты МКС в Центре управления полетами начали управлять полетом грузового космического корабля. "Прогресс" доставит к станции две тонны грузов, включая топливо, пищу, воду, кислород и оборудования для поддержания станции.

Издание пишет, что пуск ракеты должен был состояться в пятницу, 13 октября, однако его перенесли. Причиной этого стали технические неполадки с электрикой или системой управления на ракете.