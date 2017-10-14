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Алтайские синоптики прогнозируют похолодание до -7 и небольшой дождь. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.

Так, ночью в регионе будет без осадков, ночью от -2 до +3 градусов, местами в восточных и предгорных районах столбик термометра опустится до 7 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до +12...+17 градусов, в западных районах к концу дня пройдет небольшой дождь.

Ветер будет дуть юго-восточный, 3-8 метров в секунду, днем в западных районах порывы до 10-15 метров.

В Барнауле ночью температура составит от 0 до 2 градусов мороза, осадков не будет. Днем — от 13 до 15 градусов тепла, преимущественно без осадков.

Ветер в столице края также задует юго-восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем от 6 до 11 м/с.