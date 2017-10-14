Фото: youtube.com

В сети появилось видео из автобуса, который столкнулся с легковушкой и перевернулся. Авария произошла в городе Чжучжоу (провинция Хунань, Китай), пишет РИА Новости.

В автобусе было установлено две камеры: одна снимала водителя, а другая салон. На записи видно, как сидящий за рулем мужчина резко выворачивает руль вправо и не справляется с управлением. Также в кадр попали пассажиры, которые буквально вылетели из кресел после удара.

Агентство отмечает, что после столкновения автобус опрокинулся на бок и по инерции проехал еще несколько десятков метров. В итоге в аварии пострадал только один пассажир автобуса — девушка, сидевшая спереди.