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В пятницу, 13 октября, в Барнауле прошел общегородской субботник. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

Отмечается, что силами МБУ "Автодорстрой" на полигон твердых бытовых отходов было вывезено 252 тонны мусора и около 90 тонн придорожного смета. В работах принимали участие 39 грузчиков, 98 дворников, а также 98 единиц техники.

В рамках субботника была проведена уборка остановок, площадок для отдыха, автомобильных парковок, были собраны придорожные мусор и пыль, очищены лестничные сходы на тротуарах и подземных переходах, обрезаны деревья, очищены колодцы ливневой канализации и дождеприемных решеток, собран и вывезен на полигон ТБО мусор.

Кроме этого, 13 октября продолжались дорожные работы. Дорожники выполняли ямочный ремонт городских улиц и тротуаров.