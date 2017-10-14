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Не менее четырех человек погибли в результате крушения грузового самолета в Кот-д'Ивуаре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Рейтер и очевидца.

По данным агентства, спасатели смогли извлечь тела двух погибших из вынесенной на берег части самолета. По словам очевидцев, еще два тела были обнаружены среди обломков.

Позднее глава МИД Кот-д'Ивуара Сидики Диаките подтвердил, что в крушении погибли четыре человека, являвшиеся гражданами Молдавии. Еще шестеро — двое молдаван и четыре француза — пострадали.

Предварительно установлено, что судно упало в море вскоре после вылета из аэропорта Абиджана.

Сначала поступила информация, что самолет принадлежал украинской компании, которая перевозила груз для французской армии. Но после обновления материала упоминание о национальной принадлежности исчезло.

В посольстве РФ в Абиджане агентству сообщили, что россиян среди жертв или пострадавших нет. Также там подчеркнули, что самолет был не российским.