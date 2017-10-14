Фото: anub.ru

Снимки с 23-летней моделью из Тогучина (Новосибирская область) Вероникой Мурашкиной появились в мужском журнале Playboy. Об этом пишет портал "НГС.Новости" со ссылкой на Instagram-профиль модели.

Отмечается, что фото сибирячки с желтыми заячьими ушами на голове появилось на развороте журнала. Там был опубликован материал о прошедших тематических вечеринках Playboy.

Издание добавляет, что фото Мурашкиной находится в сентябрьском номере мужского журнала.

Девушка стала популярной после участия в проекте "Холостяк 5", где она боролась за сердце актера Ильи Глинникова. Сибирячка не победила, но после этого начала карьеру модели.