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Массовая драка панк-рокеров произошла на Болотной площади в Москве

, ИА "Амител"
В результате инцидента есть пострадавшие и задержанные

Фото: Mash

В сети появилось видео массовой драки, которая произошла на Болотной площади в Москве. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В ролике видно, что охрана довольно жестко расправляется с людьми из толпы.

 

Издание пишет, что конфликт разгорелся между поклонниками панк-группы "Бригадный подряд" рядом с клубом RED, где музыканты проводили концерт в пятницу, 13 октября. Данных о причинах стычки нет. В пресс-службе московского главка МВД заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

Подчеркивается, что после потасовки были доставлены в больницу, еще троих задержали правоохранители.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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