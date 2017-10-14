Фото: Mash

В сети появилось видео массовой драки, которая произошла на Болотной площади в Москве. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В ролике видно, что охрана довольно жестко расправляется с людьми из толпы.

Издание пишет, что конфликт разгорелся между поклонниками панк-группы "Бригадный подряд" рядом с клубом RED, где музыканты проводили концерт в пятницу, 13 октября. Данных о причинах стычки нет. В пресс-службе московского главка МВД заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

Подчеркивается, что после потасовки были доставлены в больницу, еще троих задержали правоохранители.