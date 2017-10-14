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Российский лидер Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы РФ.

Уточняется, что открытие фестиваля пройдет в Ледовом дворце "Большой" в воскресенье, 15 октября. Кроме этого, президент РФ пообщается с участниками мероприятия.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах Путина выступить на фестивале. Представитель Кремля добавил, что о времени его выступления сообщат дополнительно.

Подчеркивается, что Россия уже в третий раз проведет фестиваль. В этом году основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут почти 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, которые достигли успехов в науке, творчестве, спорте и политике. Фестиваль предполагает обширную научно-образовательную, а также культурную и спортивную программы.

Он будет проходить с 14 по 22 октября. Основные мероприятия и церемония открытия пройдут в Сочи. В российской столице накануне открытия начался праздничный карнавал.