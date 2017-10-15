Вдова первого президента России Наина Ельцина выпустила книгу мемуаров под названием "Личная жизнь". Презентация книги состоялась 14 октября во Франкфурте, где проходит книжная ярмарка, пишет РИА Новости.

Сообщается, что период, описанный в книге, охватывает период с 1930-х годов до наших дней. Издание проиллюстрирована фотоснимками из архива Наины Ельциной.

Книга готовилась к печати долго. Во время представления своего произведения Ельцина рассказала, что никогда не любила писать сочинения и эссе. Но дочери решили, что ее воспоминания очень интересны и уговорили мать приступить к работе над книгой.

Ельцина согласилась при условии, что весь текст будет ею надиктован. Вдова отметила, что работа шла очень тяжело в том числе и потому, что она настаивала на предельно точном описании деталей, а также времени. Автор отмечает, что больше писать она не намерена и эта книга станет для нее первой и последней.