Режим чрезвычайной ситуации ввел губернатор Калифорнии Джерри Браун. Причина — вспышка гепатита А, от которого скончались уже 18 человек.

Как пишет Газета. ру, введение режима ЧС облегчит задачи правительства по обеспечению необходимой вакциной районы штата. "Режим ЧС дает возможность управлению здравоохранения Калифорнии закупать вакцину непосредственно у производителей и передавать их в пострадавшие районы", — говорится в сообщении правительства Калифорнии.

Напомним, Ростуризм ранее предупредил россиян о вспышке гепатита А в США.