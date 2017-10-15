Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей появятся в Алтайском крае только к концу 2017 года, либо в начале 2018-го. Об этом сообщила Юлия Лужнова, главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального Банка России.

14 октября Алтайском отделении Центробанка прошел день Открытых дверей. На протяжении всего дня в банке проводились экскурсии. Участников знакомили с историей Центробанка, показывали музей, проводили викторины, а также учили, как отличить настоящие деньги от фальшивых. Рассказывали и о новых банкнотах и степени их защиты от фальшивомонетчиков.

Так, каждая новая банкнота имеет более усовершенствованную степень защиты, нежели ее предшественники. Так и в этот раз: при создании банкнот номиналом 200 и 2000 рублей использовали самые инновационные защитные элементы. В частности, новые купюры имеют очень яркие краски. Для защиты используется скрытый цветопеременный образ: при изменении угла зрения мы наблюдаем цветные цифры, а при повороте на 180 градусов их цвет изменяется.

Кроме того, на купюре номиналом 2 000 рублей, если рассматривать ее под углом, за мостом на остров Русский заметен восход и закат солнца. Используется здесь и другие степени защиты.

Напомним, банкноты номиналом 200 и 2000 рублей обрели популярность еще задолго до своего появления. Дело в том, что россияне сами посредством голосования выбирали достопримечательности, которые должны разместить на банкнотах. В результате символ Севастополя Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям украсили банкноту номиналом 200 рублей, а мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области — 2 000.