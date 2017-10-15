Фото: ДНД "Дорожный патруль"

Пьяная автоледи на автомобиле Volkswagen въехала в служебную "Газель" следственно-оперативной группы в ночь на субботу, 14 октября. Об этом сообщает "Алтайская правда".

Обошлось без пострадавших. Как пишет издание, сама водитель, а также ее пассажир после аварии вели себя неадекватно и даже разбили заднее боковое стекло машины ППС. Оказалось, что они были сильно пьяны.

Водитель и пассажир вели себя агрессивно, сопротивлялись сотрудникам полиции. Пассажира усадили в автомобиль ППС, и он разбил заднее боковое стекло. Виновница аварии заявила, что автомобиль ППС подрезал их и начал сдавать задним ходом. Автоледи отказывалась пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.