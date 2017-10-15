Глава Минсельхоза России Александр Ткачев рассмешил на совещании президента России Владимира Путина, перепутав Южную Корею с Индонезией. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщает издание, случай произошел на совещании по развитию агропромышленного комплекса в Воронеже. Ткачев сказал, что Германия поставляет свинину в Индонезию. На это президент, улыбнувшись, сказал, что Индонезия является мусульманской страной, поэтому свинину там не едят.

"Индонезия — мусульманская страна, свинину нельзя", — отметил глава российского государства.

На это глава Минсельхоза исправился и сказал: "Южная Корея… Какая разница". Такой ответ вызвал смех в зале. При этом президент тоже рассмеялся и закрыл лицо руками.