Глава Минсельхоза России Александр Ткачев рассмешил на совещании президента России Владимира Путина, перепутав Южную Корею с Индонезией. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Как сообщает издание, случай произошел на совещании по развитию агропромышленного комплекса в Воронеже. Ткачев сказал, что Германия поставляет свинину в Индонезию. На это президент, улыбнувшись, сказал, что Индонезия является мусульманской страной, поэтому свинину там не едят.
"Индонезия — мусульманская страна, свинину нельзя", — отметил глава российского государства.
На это глава Минсельхоза исправился и сказал: "Южная Корея… Какая разница". Такой ответ вызвал смех в зале. При этом президент тоже рассмеялся и закрыл лицо руками.
Комментарии
Весёлые бояре!
Да и правда какая разница? Германия производит и экспортирует всё, от высоких технологий до сельхоз продукции. А тем временем в России опять находят незаконные поезда с американскими окорочками.
да уж
на острове Бали совсем немного мусульман. и домашние свиньи есть. сам видел.
"Опять смешливые попались". Скоро, скоро 7 ноября...
да всем давно пофиг! евреям(у кот.мусульмане это и обрезание сперли) тож нельзя, а шашлык и сало с водкой жрут! да и мусульмане в армии жрут(называют свинину белый карова)
Не все мусульмане. 56 миллионов не мусульман.
2И для туристов можно.
Развеселились, свою страну хоть бы досыта накормили.
А вы разве голодаете?
Да и в индонезии возможно не все мусульмане, хотя очень много таких
Ткачева еще не посадили????
У них задача не накормить страну, а цены на сельхоз продукцию удержать от падения при увеличении производства. Поэтому и вывозят все за рубеж, оставляя здесь только то, что на внешнем рынке не продать.
На недавнем совещании по вопросам сельского хозяйства Путин с гордостью отметил, что в этом году ожидается рекордный сбор зерновых:
«В текущем году мы вновь ожидаем высокий урожай зерновых. Более того, он обещает стать рекордным за всю историю России, составит порядка 130 миллионов тонн. – И с тревогой добавил, что не знает что делать с этим избытком: – Теперь о главном. Это к вопросу о том, что мы, радуясь рекордному урожаю, должны понимать экономические последствия того, что происходит в таких случаях. Избыток предложения порождает снижение цены. Нам нужно над этим подумать…»
И предложил наращивать экспорт зерновых, для чего следует субсидировать ж/д-тарифы. Всего планируется продать порядка 45 миллионов тонн в этом году. В общем налицо продолжение политики дореволюционной России под названием «недоедим, но вывезем». Чтобы продукты питания на внутреннем рынке не дешевели, чтобы сельские олигархи не терпели убытки – избыток нужно вывезти, а полученную от экспорта валюту складировать на Западе.
11-23, барнаульский "олигарх" выискался, ещё сон свой напиши, про то как стейки каждый день уплетаешь.
Всё вывозят от и до, а у нас цены растут.
Гречку сбавляли немного, сейчас снова наценили.
Только и осталось голодать.
Уже про талоны малообеспеченным не раз говорилось, значит не всем доступно.
Компетентность государственных мужей из ушей прёт.