Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать слух о том, что Ксения Собчак встретилась с Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА "Новости".

"Такие сообщения СМИ мы никак не комментируем", — отметил представитель Кремля.

14 октября русская служба Би-би-си рассказала об этой встрече. Якобы это произошло на съемках фильма об отце телеведущей — политике Анатолии Собчаке, приуроченного к 80-летию со дня его рождения. Источники издания утверждали, что Собчак снимала беседу с Путиным. После съемок у нее состоялся разговор с главой государства наедине.