Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте администрации региона.

"Разветвленная и обустроенная транспортная сеть — важнейшее условие развития экономики, социальной сферы региона, залог повышения его инвестиционной привлекательности. В Алтайском крае ежегодно строят десятки и реконструируют сотни километров трасс. По протяженности автомобильных дорог регион сегодня занимает первое место в России. Огромное дорожное хозяйство находится в руках многотысячного коллектива алтайских дорожников", — сказано в тексте поздравления.

Глава региона пожелал труженикам дорожного хозяйства здоровья, счастья и новых успехов.

Напомним, в России каждый год в третье воскресенье октября отмечают День работников дорожного хозяйства.