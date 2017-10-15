Запись взрыва обнаружили эксперты на одном из самописцев Ту-154, в котором погиб президент страны Лех Качиньский. Об этом заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, пишет РБК.

"Мы нашли в записи одного из самописцев момент взрыва. Он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всех возможных других интерпретаций этой электронной записи", — сказал он.

Напомним, авиакатастрофа произошла семь лет назад. Самолет президента Польши Леха Качиньского разбился при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.