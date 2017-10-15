Выборы президента Киргизии проходят в воскресенье, 15 октября. В этот день в стране открылись 2375 избирательных участков, в России должны открыться шесть участков. Об этом пишет РИА "Новости".

Как уточняет издание, голосование будет проводиться при помощи электронной информационно-избирательной системы, в том числе автоматизированных урн для сбора данных. Это позволит исключить возможную фальсификацию на выборах.

Основными претендентами на победу являются два экс-премьера Киргизии: Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый от Социал-демократической партии, и один из лидеров оппозиции Омурбек Бабанов.