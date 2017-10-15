Глава администрации Барнаула Сергей Дугин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте администрации краевой столицы.

"В этом году за счет консолидации масштабных финансовых вложений из бюджетов всех уровней впервые за историю Барнаула достигнуты такие высокие темпы ремонта дорожного покрытия – по проекту "Безопасные и качественные дороги" отремонтированы 33 улицы краевого центра, реализуются городские программы ремонта дорог и благоустройства города. Наконец, строятся дороги в новых микрорайонах, ремонтируются улицы частного сектора. Дорожники вносят большой вклад в обустройство территории туркластера "Барнаул-горнозаводской город" — благодаря строительству сети ливневой канализации сохранена и возрождается историческая часть Барнаула", — сказано в тексте поздравления.

Сергей Дугин пожелал работникам дорожного хозяйства крепкого здоровья, успехов и благополучия.