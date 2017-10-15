Порядка 49 человек были задержаны в Крыму за проведение несанкционированных одиночных пикетов и доставлены в местные отделения полиции. Об этом пишет "Интерфакс".
Источник издания рассказал, что после профилактических бесед все задержанные были отпущены. Полиция проводит проверку для установления организаторов акции.
Отметим, что участники пикетов протестовали в субботу, 14 октября. Они выступали против действий местных властей по отношению к крымским татарам. В частности, пикетирующие протестовали против арестов крымских татар, связанных с запрещенными в России группировками. Они демонстрировали плакаты с надписями "Крымские татары — не экстремисты", "Мой народ — не террористы" и так далее.
Комментарии
Татарва поднимает голову, и это только начало!
А что, в Крыму одиночные пикеты нужно санкционировать?
Поскольку полиция не может их задерживать, то просто подъезжает машина без каких-либо знаков, которые использует полиция, и вышедшие оттуда люди скручивают активистов и увозят в неизвестном направлении. Региональный активист общественной организации «Крымская солидарность» Алимдар сообщил о задержании по меньшей мере девяти активистов, которые вышли на одиночные пикеты, сообщает Крым.Реалии.
В Крыму единственный рост – рост коррупции...
Плохо там живётся, пусть в Сибирь переезжают, здесь "рост".
Московия платила дань крымским татарам вплоть до Петра I.
Теперь московиты хотят нагибать татар, и царь им мешать не хочет.