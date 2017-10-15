Порядка 49 человек были задержаны в Крыму за проведение несанкционированных одиночных пикетов и доставлены в местные отделения полиции. Об этом пишет "Интерфакс".

Источник издания рассказал, что после профилактических бесед все задержанные были отпущены. Полиция проводит проверку для установления организаторов акции.

Отметим, что участники пикетов протестовали в субботу, 14 октября. Они выступали против действий местных властей по отношению к крымским татарам. В частности, пикетирующие протестовали против арестов крымских татар, связанных с запрещенными в России группировками. Они демонстрировали плакаты с надписями "Крымские татары — не экстремисты", "Мой народ — не террористы" и так далее.