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Жители Барнаула в воскресенье, 15 октября, предпочитают наслаждаться свежим воздухом.Этот выходной многие из горожан проводят на прогулке.
Барнаул- город в котором много чудесных мест с настроением. Если вы сумеете его поймать, нацелиться на одну волну, знакомство принесет очень много интересного.. НИИ садоводства Сибири им. М.А.Лисовенко находится в нагорной части Брн на берегу Оби. Здесь можно прогуляться в теплый осенний денек, погреться в последних ярких лучах солнца, помолчать и полюбоваться видами увядающей природы.. Ведь Осень- время прогулок.. Фото: @helgandreeva #дендрарийбарнаул #барнаул
Доброе утро страна😜 У нас +5 солнечно🌞 Благодать... обещают +12😉 Прям бабья осень какая то... . Вчера дочь сама уснула в 20-35😄 замучили ее эти зубы😨 А мы быстрее снова на авито смотреть квартиры 🙈 . Расскажите, доверили ли бы вы поиск квартиры и оформление документов профессионалу? Или все сами? . . #покупкаквартирыбарнаул #риэлтор #квартирабарнаул #утродобрымнебывает #кторановсталтогоитапки #полинаромановна1 #11месяцев #дочка #семьябатуриных #барнаул #осень #октябрь15 #гуляем #взлетная105 #лапочкадочка #покажизубки
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