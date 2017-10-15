Два человека погибли в результате аварии, произошедшей в ночь на воскресенье, 15 октября, на 18-м километре трассы "Курья – Колывань – Бугрышиха". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, ДТП произошло в 1.30. Известно, что 38-летний водитель на автомобиле "Тойота Королла" не справился с управлением, съехал с трассы и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель погиб на месте аварии, а его пассажир – мужчина скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.