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Новости

Ткачев: площадь виноградников в РФ через пять лет увеличится в два раза

, ИА "Амител"
Через пять лет площадь виноградников в России будет составлять до 200 тысяч гектаров

Фото: pixabay.com

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что площадь виноградников в России через пять лет будет составлять до 200 тысяч гектаров. А это примерно в два раза больше, чем сейчас, пишет РИА "Новости".

"Мы видим перспективу, мы видим наше будущее — через пять лет мы будем иметь площади порядка 170-200 тысяч гектаров (виноградников), сегодня — 90 тысяч гектаров", — отметил чиновник.

Также Ткачев добавил, что сейчас в России поднимают традиционное историческое виноделие. При этом глава Минсельхоза подчеркнул, что готов помогать виноградарям.

"Я готов ко всем вызовам, услышать каждое предложение, найти поддержку для развития отрасли не только в министерстве, но и на уровне правительства", — отметил он.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

15.10.2017 14:17
- гость -

Ну да. В Алтайском районе уже не знают куда вино девать. Из всех кранов вместо воды льется.

0  0
15.10.2017 14:19
Дядя Вова

Вспомнилось:
Путин потребовал довести долю малого и среднего бизнеса в экономике до 40%
(http://m.amic.ru/news/398441/)

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