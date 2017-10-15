Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что площадь виноградников в России через пять лет будет составлять до 200 тысяч гектаров. А это примерно в два раза больше, чем сейчас, пишет РИА "Новости".

"Мы видим перспективу, мы видим наше будущее — через пять лет мы будем иметь площади порядка 170-200 тысяч гектаров (виноградников), сегодня — 90 тысяч гектаров", — отметил чиновник.

Также Ткачев добавил, что сейчас в России поднимают традиционное историческое виноделие. При этом глава Минсельхоза подчеркнул, что готов помогать виноградарям.

"Я готов ко всем вызовам, услышать каждое предложение, найти поддержку для развития отрасли не только в министерстве, но и на уровне правительства", — отметил он.