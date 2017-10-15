Пожарные эвакуировали 20 жильцов из горящей многоэтажки в Барнауле, расположенной на улице Солнечная Поляна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, пожар произошел утром в воскресенье, 15 октября. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны шел дым из окна на третьем этаже жилого дома. В работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы. Когда едкий дым начал заполнять верхние этажи здания, пожарные начали эвакуацию жителей дома.

В итоге были эвакуированы 15 взрослых и пять детей. На пожар выезжали 13 сотрудников МЧС на четырех единицах техники. Благодаря четким и оперативным действиям пожарных распространения огня на жилые квартиры допущено не было. Предварительная причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования.