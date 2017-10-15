Порядка 2,8 тысячи случаев заболевания гепатитом А зафиксировано в 20 странах Евросоюза. Большинство заболевших — гомосексуальные мужчины, пишет "Интерфакс".

В ведомстве напомнили, что самой эффективной профилактической мерой является вакцинация контингента MSM. Между тем запасов вакцины в ЕС в настоящее время не хватает.

Напомним, недавно в штате Калифорния США был объявлен режим ЧС из-за эпидемии. Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.